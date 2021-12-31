Samanyolu Haber /Gündem / "İlaçlarını sakın ihmal etme, üzmesinler seni" /31 Aralık 2021 17:19

"İlaçlarını sakın ihmal etme, üzmesinler seni"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "cinsi, cibilliyeti bozuk" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret etmesini eleştirdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "cinsi cibilliyeti bozuk, eşkiya" gibi ağır hakaretlerle yüklenmişti. CHP lideri, Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi ve "Ağzından çıkan her kelime fakirlik olarak dönüyor" dedi. 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu Erdoğan’a cevap olarak şu paylaşımı yaptı: “Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar.”


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