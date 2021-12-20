Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ”Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız” yanıtını verdi. Bu yanıt sonrasında Avşar tepki topladı.





Hülya Avşar açıklamasında şunları söyledi:





“Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye’de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. ‘Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz’ falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.”



