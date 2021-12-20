Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki /20 Aralık 2021 14:29

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ”Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu Avşar için, “Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz.” demişti.

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ”Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız” yanıtını verdi. Bu yanıt sonrasında Avşar tepki topladı.

Hülya Avşar açıklamasında şunları söyledi:

“Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye’de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. ‘Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz’ falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.”

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar’ın ekonomik krize ilişkin sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini getirdi. Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini sık sık açıklayan Avşar için, “Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.” demişti.
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