Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ile ilgili 'intikam' açıklaması

"SİZİN DEĞERİNİZ BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TIRNAĞI KADAR BİLE DEĞİL"





partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye teftişle ilgili, "Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör iddiasıyla başlattığı teftişe ilişkin "Devlet adaletle yönetilir. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar" ifadelerini kullandı."Kavgadan bıktık. Milletimiz bir taraf bunları yazıyor. Kavga istemiyor, huzur istiyor bu insanlar. Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet adaletle yönetilir. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size. Belediye başkanımız seçimle geldi. Sözde hakimler, dört pusuladan biri sahtedir dedi. Fark yükseldi. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum. Şimdi görevli müfettişler gitmişler, gitsinler kardeşim. Mansur Yavaş kazanırsa, faturaları teröristler toplayacakmış... Yav bu kadar akıldan yoksun insanlar, nasıl siyaset yapıyorlar.”“Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Atadıkları bir bakan var, yapılmayan işi yapılmış gibi gösterdi. Bu adam bakan oluyor. Noldu bu dosya? Niye savcılar üzerine gitmiyor. Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, İçişleri Bakanı diyor ki bunları bana vereceksin. 35 yolsuzluk dosyası. Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak, kul hakkı yiyenlerin fitil fitil burnundan getireceğiz.”“Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil.”