Kılıçdaroğlu'dan kayyım tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanmasına tepki gösterdi.







Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Dedik ki, ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilemez. Devlet; adaletle liyakatle yönetilir.’ Anadolu topraklarında ilk vakıf 1048’de kuruldu… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş savaşı sırasında bile vakıfların gelirlerine el sürmedi…” ifadelerini kullandı.

“Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





“Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak en hafif deyimiyle ahlaki değildir. Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.”