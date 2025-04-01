Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'dan merak edilen soruya cevap: Kurultayda aday olacak mı? /01 Nisan 2025 09:48

Kılıçdaroğlu'dan merak edilen soruya cevap: Kurultayda aday olacak mı?

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 6 Nisan'daki kurultayında aday olup olmayacağı kamuoyunda tartışılan konulardan biri haline geldi. Kılıçdaroğlu, gündemdeki soruya yanıt verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultay sürecinde partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı gündeme geldi. 

Kılıçdaroğlu, kurultayda parti genel başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN ÇIKIP 'GENEL BAŞKAN ADAYIYIM' DEMEDİM"
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında şunları söyledi:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur."
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