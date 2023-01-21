Kılıçdaroğlu'dan Sinan Ateş paylaşımı 'Katillerini çıkaracağız, her şeyi biliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti hakkında, "Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz" dedi.





Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."







