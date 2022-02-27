Kılıçdaroğlu'dan yeni helalleşme açıklaması: '28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Helalleşme gereği, medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım" dedi.







CHP liderinin açıklamasından satır başları şu şekilde:





-Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptırdılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Sonuçta ülke geçmişe takılıp kaldı, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor.





-Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşamdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları… Türkiye’ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük mirasım olacaktır.





-Helalleşme gereği medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Çok sayıda, değişik illerde... Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi onlara anlattım. Liste o kadar uzun ki ayrıca bilmenizi isterim; daha çok kişiyi de ziyaret edeceğim.





-Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.





-İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette... Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.





-Bir 'solcu' bir 'ülkücü' diyerek katledilenlerin aileleriyle de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor çünkü yaralar hala açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor.





-Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; “barışabilmek, yolumuza devam edebilmek” demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım.