Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'n EYT planı ortaya çıktı: Kimler için kademeli emeklilik geliyor? /26 Mayıs 2023 13:46

Kılıçdaroğlu'n EYT planı ortaya çıktı: Kimler için kademeli emeklilik geliyor?

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geleceğini aktardı. Erdursun, "EYT’de tüm eksikler giderilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasına günler kala, ekonomi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) uzun yıllardır süren mücadelelerini yakından etkileyecek bir gelişme yaşandı.

"AZ ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM..."
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kademeli emeklilik konusunda mağdur olanları sevindirecek haberi paylaştı.

"Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm" diyen Erdursun, "08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…" ifadelerini kullandı.
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