Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na destek sürecek mi; HDP ve Yeşil Sol, Ümit Özdağ için toplanıyor /24 Mayıs 2023 15:52

Kılıçdaroğlu'na destek sürecek mi; HDP ve Yeşil Sol, Ümit Özdağ için toplanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ortak açıklamasında, son durumun değerlendirilmesi için toplantı yapılacağı duyuruldu.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

İki parti arasında ayrıca genel başkanların imzasıyla 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Bu gelişmenin ardından, birinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı açıklayan HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ne yönde tavır alacağı merak konusu oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yaşanan gelişmelere ilişkin HDP'den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.  Aynı açıklama Yeşil Sol Parti'nin resmi hesabından da yapıldı. 

"BOYKOT MOYKOT YOK"
Öte yandan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli de Twitter hesabından "Boykot moykot yok! Sandığa gideceğiz faşizmi yıkacağız, iktidarı değiştireceğiz. Faşizmi yıkacak güç bize karşı yazılmış her türlü protokolü de kimlerin ağzına tıkayacağını çok iyi bilir" ifadelerini kullandı. 
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