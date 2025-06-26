Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na net mesaj: ‘CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez’ /26 Haziran 2025 09:23

Kılıçdaroğlu'na net mesaj: ‘CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaya ilişkin yargı tartışmalarına sert çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel “Delege iradesi tazelendi, bunu bir kenara bırakmam mümkün değil. Butlan kararı çıkarsa görevi kabul etmek tarihsel hata olur” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in sorularına cevap verdi. Özel partisinin kurultayı ile ilgili yargı üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin “CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Delege iradesini tazeledi. Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil” diye konuştu. 

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'yi kayyıma mı bırakayım' sözleri üzerine hararetlenen tartışmada Özel, yargıdan çıkacak son kurultayların yok sayılması olasılığına ilişkin, “Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Bana emanet edilen İBB’yi de İBB Başkanlığı’nı da bırakmadım. CHP’de de emaneti yere bırakmam” değerlendirmesini yaptı.


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