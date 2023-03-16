Samanyolu Haber /Gündem / "Kılıçdaroğlu'na suikast' duyumunu bir STK başkanından aldım" /16 Mart 2023 15:07

"Kılıçdaroğlu'na suikast' duyumunu bir STK başkanından aldım"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, 'Kılıçdaroğlu'na suikast duyumu' ile ilgili ifade verdi. Aldemir bu bilgiyi adını söylemek istemediği bir STK başkanından aldığını söyledi.

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Birkaç yıl önce MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, 'bir mafya grubu üzerinden ana muhalefet partisi liderine hamle yapılacağına' yönelik duyumuyla ilgili olarak ifade verdi. 

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Aldemir’in Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, ‘bilgi sahibi’ sıfatı ile ifadesi alındı.

Aldemir, emniyette verdiği ifadesinde iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Saldırıyı bir yerde duydum. Adını söylemek istemediğim bir STK başkanı söyledi. Bildiğim bir şey yok. Kurum veya kişi olarak bilmiyorum. Saldırı olabileceğinin varlığına kanaat getirdim, genel başkanım Kılıçdaroğlu’na ilettim. Daha fazla tedbirler artırılsın, güvenlik önlemleri alınsın diye bu iddiaları kamuoyu ile paylaştım. Bundan da başarılı olduğuna inanıyorum. Bunun dışında elimde bilgi, belge yok, saldırıyı yapacağı iddia edilen mafya grubunu da kim olduğunu bilmiyorum."

Konuya ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
Aldemir, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuş, sandık güvenliği endişelerine dair endişelerle ilgili konuşurken şunları söylemişti:

"Sandık güvenliğinden önce Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerin can güvenliği. Duyumlarım var. 

Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."
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