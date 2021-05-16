Kılıçdaroğlu'na sunulan anket: Ne yapsalar düşüşü durduramıyorlar

Ankete göre, bugün seçim olsa Erdoğan'a oy vereceklerin oranı yüzde 35'te kaldı.







Birgün gazetesinin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ya sunulan ankette, Erdoğan'a oy veren seçmenin tercihlerini değiştirdiği görüldü. Erdoğan'a güvenin azaldığını ortaya koyan kamuoyu araştırmasına göre, 2018'de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için oy verenlerin sadece yüzde 35.8'i yeniden Erdoğan'a destek ifade etti.





Kamuoyu yoklamasına göre, katılımcıların yüzde 48.4'ü Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 15.8. Katılımcıların yüzde 48 erken bir seçim beklentisi içinde olmadığını ifade ederken, AKP’lilerin yüzde 19,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 19,1’i erken seçim istiyor. Bu oran CHP’lilerde yüzde 58,6, HDP’lilerde yüzde 51,9, İyi Partililerde ise yüzde 49,1 oranında.





Katılımcıların yüzde 52'si ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu dile getirirken, yüzde 12.1'i adalet sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Adaleti sırasıyla, eğitim sistemi, yönetim sistemi, güvenlik ve mülteci sorunları izledi.