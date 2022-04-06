Kılıçdaroğlu'na 'susturma' kararı veren hakim bakın kim çıktı!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'tedbiren susturma' kararı alan mahkemeye CHP liderinin avukatları itiraz etti. Avukat Celal Çelik, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “Bunu ilk kez burada açıklıyorum. İtirazımızı yaptık ama aynı hakim tedbirin o tarihe kadar itirazla kaldırılmasını engellemek için 37 gün sonraya duruşma koydu. Bir değerlendirmeyle istinaf mahkemesine bu itirazla ilgili karar vermek üzere dosyayı göndermekle yükümlü iken bu tedbirin 37 gün daha mevcut olmasını ve ortadan kaldırılmasını engellemek amacıyla böyle bir yaklaşım sergilemiş durumda” dedi.



Kendisi de hakimlikten ayrılmış olan Celal Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:



“Tedbir kararını veren hakimin kararına itiraz ettik. Bu itiraz üzerine aynı hakim aynı hukuksuzluk iradesini ortaya koymuş ve duruşmayı 12 Mayıs’a vermiş, 37 gün sonraya. Tedbirin o tarihe kadar itirazla kaldırılmasını engellemek için 37 gün sonraya duruşma koyuyor. Bir değerlendirmeyle istinaf mahkemesine bu itirazla ilgili karar vermek üzere dosyayı göndermekle yükümlü iken bu tedbirin 37 gün daha mevcut olmasını ve ortadan kaldırılmasını engellemek amacıyla böyle bir yaklaşım sergilemiş durumda. Genel başkanımız tüm hakim savcı ve kamu personeline, ‘hukuksuz emirlerin gereğini yerine getiremeyiz, hesap sorarız’ demişti. Hesap sormak zorundayız çünkü yargıyı bitirdiler, yargıda güveni ortadan kaldırdılar, yargıyı tamamen siyasallaştırdılar. Dün ve bugün onlarca yüksek yargıç ile görüştüm ve hepsinin söylediği tek bir şey var, ‘böyle bir karar olamaz, bizler yargı mensubu olduğumuz için utanıyoruz’ dediler.”



Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Kılıçdaroğlu için tedbir kararı alan hakimle ilgili bilgiler de paylaşıldı.



Buna göre, hakim 15 Temmuz’dan hemen sonra Adalet Bakanlığı hakimlik sınavına girdi. 19 Ağustos 2016’da sınavı başarıyla geçerek bir ilçeye stajyer hakim olarak atandı. Avukatlıkta geçirdiği sürenin bir bölümü hakimlik kıdemine sayılarak bulunduğu ilçede 2018 seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanlığı yaptı. Belediye Başkanı seçilen isimlere mazbatalarını verdiğine ilişkin haberler internet sitelerinde yer aldı. 2018 ve 2019’da terfi alan hakim 31 Mayıs 2019’da Ankara’ya atandı. 2.5 yıldır burada görev yapıyor.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin "5'li çete" eleştirisine ihtiyati tedbir kararı alması hakkında, "O hakime açık ve net söylüyorum; ben 5'li çete diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın! Ben hakkı hukuk savunacağım, sen 5'li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.