Kılıçdaroğlu'na yeni ceza!

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen Man Adası Davası'nda bir karar daha çıktı.





Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin Türk Lirası manevi tazminat ödemesine hükmetti.





İstinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden görülen Man Adası Davası'nda 14 Temmuz'da çıkan kararda ise Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verilmişti.





Buna göre Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminat tutarı toplam 556 bin lira oldu.





BANKA DEKONTLARINI KÜRSÜDEN GÖSTERDİ





Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.





İstanbul İstinaf Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine dair sözleri sebebiyle Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan ve ailesine üç ayrı davada toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozmuştu.