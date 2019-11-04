Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyla ilgili kritik soru /04 Kasım 2019 22:02

Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyla ilgili kritik soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda Ankara Çubuk'taki şehit cenazesine katıldığı sırada vatandaşların tepkisi ile karşılaşıp yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının faillerine ilişkin kritik bir soruyu dile getirdi. Öztrak, "Bu yumruk atmaya yeltenen şahsı partiden attılar mı? Bununla ilgili ben daha hala bir açıklama duymadım" diye konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

'ÇUBUK'TA YAŞANANLARI AYDINLIĞA KAVUŞTURSUNLAR'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın CHP'nin Çubuk raporuyla ilgili, "CHP’nin Çubuk raporunda yer alan iddialar asılsızdır, eğer düzeltme yapmazlarsa hukuki süreç başlayacaktır" sözlerine değinen Öztrak, "Gerçekten ilginç. Genel başkanımıza yumruk atan şahıs başta olmak üzere Çubuk'ta yaşanılan olayı daha hala aydınlığa kavuşturamayan İçişleri Bakanlığı, bizim belgelere dayanan raporumuza karşı onu eleştiren bir raporu hazırlayabilmiş. Pes doğrusu. Bu yumruk atmaya yeltenen şahsı partiden attılar mı? Bununla ilgili ben daha hala bir açıklama duymadım. Ellerinden geleni ardına koymasınlar; ama önce Çubuk'ta yaşananları tam bir aydınlığa kavuştursunlar" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR İLİŞKİMİZ OLMAZ'

CHP'nin hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını belirten Öztrak, "Terör örgütleriyle bağımız olmaz, terör örgütlerine desteğimiz olmaz, terör örgütleriyle hiçbir şekilde masaya oturmayız. Terör örgütleriyle hiçbir zaman yakınlık içerisinde olmayız. Terör örgütleriyle yakınlık içerisinde olanların kimlerin olduğu bellidir. CHP'nin böyle bir birlikteliğini gördünüz mü? Buradan bir daha ifade ediyorum ki terörle, terör örgütleriyle bir ilişkimiz olmaz, olmamıştır" diye konuştu.
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