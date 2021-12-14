Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı.



Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



Kılıçdaroğlu, gündeme dair ve hakkında yapılan eleştiriler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ADAYLIK AÇIKLAMASI "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz" sorusuna "İtifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:



İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var.

