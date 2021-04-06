Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan AKP'nin 'darbe' çıkışına cevap /06 Nisan 2021 09:09

Kılıçdaroğlu'ndan AKP'nin 'darbe' çıkışına cevap

104 emekli amiralin bildirisi ve AKP'nin 'darbe' çıkışı, CHP'nin MYK toplantısında masaya yatırıldı. Bildirinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiği toplantıda Kılıçdaroğlu'nun “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” yorumunu yaptığı ileri sürüldü.

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104 emekli amiralin bildirisinin ardından CHP, MYK'yı topladı. Toplantıda hem bildiri, hem de AKP'nin bu bildiriden 'darbe' çıkarması masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda “darbe” tartışmasına yönelik, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Darbecilikte kimse Erdoğan’ın eline su dökemez, defalarca seçmen iradesini engelledi” dedi. 

Edinilen bilgilere göre kurmayları ile emekli amirallerin açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” yorumunu yaptı. 

Öte yandan CHP Kadın Kolları’nın ardından CHP grubunun da Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için çarşamba günü Danıştay’a başvuracağı öğrenildi.
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