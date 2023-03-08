Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e büyük jest

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Millet İttifakı'nda yaşanan ortak aday krizinde İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilime ve sorunun çözülmesine yer verdi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talimatını yazan Sarıkaya, "Burada en dikkat çeken de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ve Akşener konusunda önceki akşamdan itibaren arkadaşlarına verdiği talimat..." dedi.







Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:





"Aktarıldığına göre kurmaylarına ve belediye başkanlarına, “Ne talebi olursa eksiksiz yerine getireceksiniz, benden talimat geliyor gibi davranacaksınız; nezaketinizi de eksik bırakmayacaksınız” talimatını vermiş…





Uzun yıllar birlikte siyaset yapıp, birlikte yol aldıklarını dolayısıyla arada kısa süreli kırgınlıklar olsa da bunun onarılması için el birliği ile hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmış.





CHP’den yansıdığına göre milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarda da bu ilkeden hareket edilecek; İYİ Parti’den gelen talep ve yaklaşımlar öncelikli olacak…"



