Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye seçim teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Ülkeyi seviyorsan 'yeter artık' de ve Türkiye'yi seçime götür" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı ile bir tartışma ortamımız olursa, Zoom üzerinden de, stüdyoda da olur. Ben Trump kadar cesur olacağını düşünmüyorum. Ama Trump yapacaksın derse, Erdoğan mecburen yapar" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT ’de İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrı yaparak, "Aç olan binlerce çocuk, çöp konteynerlerinden geçinen binlerce insan var. Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" dedi.





"Katar'a para aramaya gittiniz"





Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri ile ilgili görüntüleri için, "Bir ülkenin Devlet Başkanı bu pozisyonda olmamalı. Saygısızlık yapsın demiyorum ama bu saygının sınırlarını aşan bir davranış türü. Biraz ezik. Bir şeyler talep etmeye gelen, o talebin kabul edilmesini isteyen ruh halini görüyorsunuz o fotoğrafta. Gidecek başka yeri yok çünkü. Oraya para almaya gidiyorsunuz. Adam verir mi, vermez mi bilmiyorum. Rusya'ya, Amerika'ya, Azerbaycan'a gidersiniz anlarım ama Katar'a niye gidersiniz, anlamıyorum.Bu eğilme tartışması değil, fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın teslim olmuş hali beni rahatsız etti. Karşıdaki kişinin hiç umurunda bile değil. Kolundan çekiyor hatta, bırak bunları der gibi. Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten bir kişinin bu pozisyona düşmemesi gerek. Mitingde açıklama yapıyor... Bırak şimdi bunları. Papazı teslim ettin. Aptal olma diye mektup yazan adamın yanına gittin.Devletlerde bir mütekabiliyet diye bir kural vardır. Size ne yaparlarsa aynı cevabı verirsiniz. Amerika'da Rus Büyükelçi'nin arabasına ceza yazıldıysa, Moskova'da da Amerikalıya ceza yazılır. İçerde vatan, millet, gidiyorsunuz ama dışarıda ne yaptığınız ortada" diye konuştu.







