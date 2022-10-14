Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Bartın talimatı /14 Ekim 2022 22:50

Kılıçdaroğlu'ndan Bartın talimatı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen patlama sonrasında bir CHP heyetinin bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 2 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı.

20 kişinin de yaralandığının açıklandığı olay sonrasında oluşturulan CHP heyetinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bölgeye doğru yola çıktığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında CHP heyeti; Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi’ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere Bartın’a doğru yola çıktı.

CHP heyetinde; Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan Bartın talimatı Sonraki Haber >>

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:07