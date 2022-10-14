Kılıçdaroğlu'ndan Bartın talimatı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 2 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı.
20 kişinin de yaralandığının açıklandığı olay sonrasında oluşturulan CHP heyetinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bölgeye doğru yola çıktığı ifade edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında CHP heyeti; Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi’ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere Bartın’a doğru yola çıktı.
CHP heyetinde; Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.