CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava elektrik' sözü

Hallerini sorduklarında bütün çiftçinin dertli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:





ŞENYAŞAR AİLESİNİ ZİYARET ETTİ





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa ziyaretinde bulunuyor.STK temsilcileri ve muhtarlar ile yaptığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” dedi.CHP’nin Şanlıurfa’dan yalnızca bir milletvekili çıkarmasını kendilerinin ayıbı olduğunu belirten CHP lideri, “O yüzden aynı zamanda sizinle helalleşmeye de geldim. Gelmedik, sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik” ifadelerini kullandı.CHP’nin kentteki tek milletvekili Aziz Aydınlık.“Şanlıurfalı kardeşlerim unutmasınlar, tarım stratejik sektördür. Günde 3 sefer yemek yemek, evlatlarınızın karnını doyurmak zorundasınız. Beslenmek zorundayız hepimiz. Tarım, bütün dünyada stratejiktir. Sadece toprakla ilgili değil. 350 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan, 600 bin de kanatlı hayvan besliyor bu topraklar. Dolayısıyla Şanlıurfa tek başına kendisi için değil, Türkiye için de çok büyük bir kenttir. Emin olun iyi bir politika ile bütün Orta Doğu'nun en önemli merkezi haline gelebilir.”“Şanlıurfalı kardeşlerim unutmasınlar, tarım stratejik sektördür. Günde 3 sefer yemek yemek, evlatlarınızın karnını doyurmak zorundasınız. Beslenmek zorundayız hepimiz. Tarım, bütün dünyada stratejiktir. Sadece toprakla ilgili değil. 350 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan, 600 bin de kanatlı hayvan besliyor bu topraklar. Dolayısıyla Şanlıurfa tek başına kendisi için değil, Türkiye için de çok büyük bir kenttir. Emin olun iyi bir politika ile bütün Orta Doğu'nun en önemli merkezi haline gelebilir."Kılıçdaroğlu, ziyaretinde 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde “adalet nöbeti” tutan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından meydana gelen olaylarda milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş; sekiz kişi de yaralanmıştı.Emine Şenyaşar ile konuşan CHP Genel Başkanı, “Anacığım sen meraklanma. Nasıl takip ediyorsan, evladın olarak ben de takip ediyorum takipçisi olacağım” dedi.