Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yeni atama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde değişikliğe gidildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığı aktarıldı





PARTİ İÇİNDE YENİ GÖREVLENDİRME







CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.