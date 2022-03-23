Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yeni atama /23 Mart 2022 22:46

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yeni atama

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın CHP'de Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiği belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde değişikliğe gidildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığı aktarıldı

PARTİ İÇİNDE YENİ GÖREVLENDİRME

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.
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