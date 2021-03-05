Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'ye dönün" mesajı /05 Mart 2021 21:48

Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'ye dönün" mesajı

Katıldığı TV programında kendisine CHP'de son dönemde yaşanan ayrılıklarla ilgili olarak "Eve dön çağrısı yapar mısınız?" şeklinde bir soru yöneltilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu, "Herkese yaparım. Bizim ayrışma, bölünme gibi bir lüksümüzün olmaması lazım" cevabını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloya bakması lazım. Bu tabloda Türkiye, iki ayrı eksene ayrılmış durumda. Bir tarafta demokrasi isteyenler var; ki bunun içinde çok farklı görüşlerde olan insanlar var, hepsinin ortak paydası demokrasi. Bir tarafta da otoriter rejimi isteyenler var. Ayrı parti kurmak, ayrışmak demokrasiden yanaysa bir sorunumuz yok. Ama otoriter rejime destek çıkılıyorsa, otoriter rejim bundan yararlanıyorsa o zaman burada sorunumuz var" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu TV'te yayınlanan Liderler Turu programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Partideki ayrılmamalara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Demokrasi varsa her partinin içinde tartışma olur. Bazı arkadaşlar partinin dışında yer almak istiyorlar. Partinin izlediği politikayı beğenmeyebilirler ve partinin dışında yer almak, ayrı parti kurmak ve ve kendi düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmak istiyor olabilirler. Eğer demokrasi varsa ve biz demokrasiye saygı duymak istiyorsak, bunlara da saygı duymak zorundayız. Burada üzerinde durulması gereken temel nokta şu; ayrıldıktan sonra kitle gerçekten ona hak verecek mi, vermeyecek mi? Bu kararı veren kişilerin oturup iyi düşünmeleri lazım. Ayrıca şöyle de düşünmeleri lazım; Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloya bakması lazım. Bu tabloda Türkiye, iki ayrı eksene ayrılmış durumda. Bir tarafta demokrasi isteyenler var; ki bunun içinde çok farklı görüşlerde olan insanlar var, hepsinin ortak paydası demokrasi. Bir tarafta da otoriter rejimi isteyenler var. Ayrı parti kurmak, ayrışmak demokrasiden yanaysa bir sorunumuz yok. Ama otoriter rejime destek çıkılıyorsa, otoriter rejim bundan yararlanıyorsa o zaman burada sorunumuz var."

'EVE DÖN' ÇAĞRISI

Ayrılanlara "Eve dön çağrısı yapar mısınız?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Herkese yaparım. Bizim ayrışma, bölünme gibi bir lüksümüzün olmaması lazım" cevabını verdi.
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