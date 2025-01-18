Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'normalleşme' göndermeli açıklama /18 Ocak 2025 20:19

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'normalleşme' göndermeli açıklama

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili videolu açıklama yayınladı. Açıklamasında akrep-kurbağa hikayesini anlatan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimine göndermede bulundu

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili dostlar. Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür ve cevaben ben akrebim tabiatım bu der. Kıssadan hisse. Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler, dönüp senden hesap sorar. Sonunda nehrin ortasında boğulursun.  

"Adalet kavgamız devam edecek"

Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı, şafaşa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığınız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek."

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