Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını ve siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum." dedi.





Kılıçdaroğlu, Karar TV'de yayınlanan Liderler Ekonomi Konuşuyor programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "İktidar 30-35 bandında olması önemli bir şey. Kitleler halinde kopma olabilir. Geçmişte belki CHP sempati duymayan, seçenek olarak mecburen AK Parti’ye oy verenlerde bir kırılma var. Önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını ve siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum." diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, "Yeni partilerin kurulması var olan iktidarın sürdürdüğü politikanın yanlışlığından kaynaklanıyor Çünkü uzun yıllar aynı parti içinde hizmet vermiş; şeffaflığı ve halka hesap vermeyi savunmuş, devlet yönetiminde liyakati savunmuş kişilerin bunlar olmadığı zaman partiden ayrılıp parti kurmaları siyasetin gereğidir. Belki olması gereken bir olaydır. Kendilerini anlatabilirlerse, imkan verilebilirse siyasete düzey kazandıracaktır. Şahsi kanaatim bu. Türkiye’nin temel bir demokrasi sorunu var. Demokrasi düzelmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz. Yabancı sermaye gelmiyor zaten. Dünyanın faizini ödüyoruz ona rağmen alamıyoruz." ifadesini kullandı.





Kılıçdaroğlu, "Bunlar biz yerli ve milliyiz deyip kendi paralarını güvenmiyorlar. Biz kendi ülkemizde TL'yi o kadar itibarsızlaştırdık ki dolar üzerinden borçlanıyoruz. Bakkaldan, manavdan alışveriş TL ile yapılıyor, vatandaş dolar aldı. Dolar mevduatları arttı." düşüncesini dile getirdi.