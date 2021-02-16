Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara şehitleri için 5 soru /16 Şubat 2021 16:44

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara şehitleri için 5 soru

Gara'daki 13 şehitle ilgili Erdoğan'a 5 kritik soru yönelten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için ne yaptınız?" dedi.

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçadroğlu, "Erdoğan, sanki hiç bu olaylar (Gara operasyonu) olmamış gibi bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey." dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Çarşamba günü bir müjde vereceğim' demişti. Açıklama yapmaktan korktular. Devleti yöneten birisi böyle bir açıklama yapmaz. Operasyon gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNESİ PROPAGANDA YAPILDI
AK Parti'nin Rize kongresini eleştiren Kılıçdaroğlu, "13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var. Umurunda bile değil. Şehidimiz var kongre yapıyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; internetten açın, izleyin. O gülüşmeler, kahkahalar, fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti ya. Hangi ahlaka inanca göre yapıyorsunuz bunu. İnsan 13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var bari buna saygı göster. Topu Malatya Valisi’ne atmışsın. Kaçacak delik arıyorlar. Kusurlarını çok iyi biliyorlar. Kongrede güle oynaya kongre yapıp bir de şehit ailesini telefonla bağlıyorlar. Anne ağlamaklı, Erdoğan’ın keyfi yerinde. Allah bu millete sabır versin. Şehit annesini propaganda malzemesi yapıyor. Şehit ailelerine yakınım mesajı vermeye çalışıyor. Ama gülüp eğleniyor. Bırakın anne bari matemini yaşasın. O annenin acısını dramını onlar biliyor mu?" dedi.
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