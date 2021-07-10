Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Zamansız bir açıklama olmuş /10 Temmuz 2021 11:24

Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Zamansız bir açıklama olmuş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu” sözleri için, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” ifadelerini kullandı.

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Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum” ifadesiyle ilgili kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını aktardı.

“Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu’nun sarf ettiği söz konusu ifadeyi, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” şeklinde değerlendirdi.

Kuşoğlu ne demişti?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği açılış töreninde yaptığı konuşmada "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" demişti.

Kuşoğlu'nun açıklaması sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise “Bizim gönlümüzdeki aday da Meral Akşener” açıklaması gelmişti.
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