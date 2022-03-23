Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu: Ali Cengiz senin işin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter üzerindeki hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki konuşması ile geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasını karşılaştırdı.





"DEVLETİN KASASINDAN 1 KURUŞ ÇIKMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu videolarda, geçmiş yıllardaki konuşmalarında hep, “Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılmış projelerdir, cebimizden para çıkmayacak, kasamdan para çıkmadan yapıyorum işte” gibi söylemlerde bulunmuştu.





GEÇEN YILLARDAKİ AÇIKLAMALARINI YALANLADI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı sırasında, "Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz" açıklaması ile geçen yıllarda yaptığı açıklamalarını yalanlamış oldu.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişteki ve Çanakkale Köprüsü açılışı sırasındaki Erdoğan sözlerini karşılaştırarak, “Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…” açıklamasında bulundu.