Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.





Toplantının ardından ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarını masaya yatırdık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları ile beraber, en azından bir masanın etrrafında bir araya gelmek benim açımdan da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar Sayın Genel Başkan ve arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





'HDP ZİYARETİ' SORUSU

Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.





Hatay'daki yetkililerin adaylık istifasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Bir kişi sorumluluk alıp istifa etmedi. Yeniden siyasete girmek için istifa ediyorlar. Girsinler" yanıtını verdi.





Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ise “14 Mayıs’a giderken sayın genel başkanın bize yaptığı ziyareti önemsiyoruz. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, bu yolculukta başarılar diliyoruz. Milli Yol Partisi olarak Yazıcıoğlu’nun suikastini, bütün faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini ifade ettik. Duyarlılık gösterdi” diye konuştu.





Çayır sözlerini şöyle sürdürdü:





“Kimliği ne olursa olsun bu ülkede faili meçhul cinayetler açığa kavuşturulmalıdır. Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere. Adaletin, liyakatin, üretimin olduğu, farklılığın zenginlik sayıldığı bir Türkiye, insan hak ve özgürlüklerinin genişlemesinin aslında zenginliğimizin kapısı olduğu idrakiyle bakmak gerektiğini ifade ettik.





Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü çok mühim. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu görmedik. Başarılar diliyorum kendisine.”





NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelenmişti.





HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.