Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Özgür Özel açıklaması

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu,"Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız? Helalleşmeyi halk ile yapacaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Ben hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim ve asla dillendirmedim" ifadelerini kullandı.





"Hayır, hayır. Bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Ben hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim ve asla dillendirmedim. Bu konuda çok duyarlıyım. Bu tür olaylar söylendiği andan itibaren derhal dava açılması lazım. Bunu Savcı Sayan ilk dillendirenlerden birisi, Gökçen Enç ilk dillendirenlerden birisi… Süleyman Soylu bunları dile getirdi. Ben de siyasetçiyim, eleştirilebiliriz ama iftira veya hakaret olduğu zaman hemen avukat arkadaşıma ‘dava aç’ derim. Süleyman Soylu gibi bir adam bunu dillendiriyorsa, ‘Bunu yapıyorsan ve bildiklerini açıklamıyorsan sen şeref yoksunusun’ demek lazım. Baştan kesmek lazım.





"Özgür Özel ile normalleşme konuşuldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum" yanıtını verdi.





"Bir siyasetçiye siyasi yasak getirilmesi kadar anormal bir durum yoktur. Bir siyasetçiye siz yasağı hangi gerekçeyle getiriyorsunuz? Başarılı bir belediye başkanı, görevini yapıyor; çalışıyor, üretiyor, hizmet ediyor. Siz buna siyasi yasak getirerek önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Kesmek isteyen adamla da biz normalleşmeye çalışıyoruz, olmaz efendim. Niye önünü kesmek istiyor, ne yaptı? İstinaf bu kararı onaylayamaz. Bu suça ortak olamaz.





Kılıçdaroğlu 'Özgür Bey’e çok mu kızgınsınız?' sorusuna "Yok, hayır. Başarılı bir grup başkanvekiliydi" yanıtını verdi. 'Başarılı bir genel başkan değil mi?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun "Daha yeni genel başkan. Umarım tüm bunların farkına varır" cevabını vermesi dikkati çekti.Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. Gülşah Durbay ve Özgür Özel'e atılan iftiraya ilişkin "Sizin ofisinizden mi çıktı?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:Belediye başkanı benim evladım, CHP Gençlik Kolları’ndan gelme. Bu tür iftiralar doğru değil. Zamanında müdahale edilseydi ve dava açılsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Elbette büyük bir acı, bu tür acıları kimsenin yaşamasını istemeyiz. İftira kadar kötü bir şey yoktur. Eleştiriyorsan eleştir, niye iftira atıyorsun kardeşim? Kişinin özel hayatına girmek kadar kötü bir şey yoktur. Ben asla ve asla tüm yaşamım boyunca bu konuda çok dikkatli oldum."Normalleşmeyle ilgili soruya da Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam AYM kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız? Her türlü hakareti ediyor, ne yapacaksınız? Bunlar partiye zarar verir. Biz CHP’yiz, devleti kuran partiyiz. Eğer biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız? Helalleşmeyi halk ile yapacaksınız.Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Bir belediye başkanına birilerinin isteği üzerine yargı oturup karar verip 'sana yasak getiriyorum' diyemez. Siyaseti reddeder, ahlakı reddeder, yargıyı reddeder, yasaları reddeder, vicdanı reddeder. Yargıç dediğiniz yasalara uyar ve vicdani kanaatine göre karar verir. Herkes haddini bilecek. Hatamız kusurumuz varsa başımın üstüne. Ama birilerinin talimatıyla bir siyasetçinin önünü kesmek doğru değil. Ekrem Bey onların yutacakları kadar kolay bir lokma değildir."'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı’na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya" cevabını verdi.'Birini işaret edecek misiniz?' sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Partinin yetkilisi organı varsa, doğrusu o yetkili organın alacağı karara bakmak gerekir. Hep öyle yaptık" yanıtını verdi.