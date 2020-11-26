Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '138. madde' yanıtı: Rahip Brunson'ı hatırlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerini genel merkezde kabul etti. Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 138'inci maddesi ile ilgili sözlerine “Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli. Akıl, mantık yok yani, gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok” diye yanıt verdi.









Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamasına atıfla, “Olayın bizzat yüzde yüz tanığı olan hekimler. Olayın tanığı olanları dinlemiyoruz veya 'Onun söyledikleri doğru değil' diyoruz, olayın hiç tanığı olmayan kişilerin söylemlerini doğru kabul ediyoruz. Bu siyaseten de ahlaken de doğru bir şey değil. Kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Eğer suçlu kabul edeceksek, kimin doğru söylediği çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar” dedi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı “Değerli yargı mensupları Anayasa'nın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı?” açıklamalara Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:





“Dün Erdoğan ilginç bir açıklama yapmış, 'Ben size talimat vermiyorum' diyor, yargıçlara. 'Anayasa 138. maddesi var.' 'Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri de size talimat veremez' diyor. Sanki Amerikalı papazı ben 'çıkar' dedim. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli. Akıl, mantık yok yani, gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok yani."