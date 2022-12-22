Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Burdur’un Yeşilova ilçesinde yurttaşlar ile bir araya geldi. Erdoğan'ın tavrını eleştiren Kılıçdaroğlu açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, “Kavga ne zaman bize bir fayda sağladı? Hiçbir fayda sağlamadı. Dün konuşmuş yine Beyefendi. ‘Efendim, bunlar iktidara gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar.’ Ya akıl var, mantık var. Bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder? Nasıl bir insan bu kadar koltuğa düşkün olur ya? Koltuk insana bir şey vermez. Koltuğa değeri, o koltuğa oturan adam verir kardeşim. Koltuk ayrıdır ya. Lanet olsun öyle koltuğa. Gerçekten de ifade ediyorum. Lanet olsun öyle koltuğa. Yani kin, öfke olmaz insanın yüreğinde. Kin ve öfke ile devlet yönetilmez. Devlet, adaletle yönetilir. Adalet olması lazım” dedi.





“ONLAR BÖLMEK İSTİYORLAR”

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarından uymalarını istediği 7 ilkeyi hatırlatarak, “7 ilkeden birisi de şudur; dedim ki ‘Bakın, iktidar olduğumuzda, beldeyi yönettiğimizde, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Size oy versin, vermesin herkesi kucaklayacaksınız. Bu çerçevede hareket edin. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayın. Oradaki insanların hakkını, hukukunu koruyun, oralarda kreşler açın. Anne güven içinde gelsin; çocuğunu, evladını kreşe bırakabilsin’. Bütün bunların hepsini bu ülke için, vatan için, evlatlarımız için yapıyoruz. Her anne çocuğunun üzerine titrer, her anne için evladı değerlidir. ‘Bunu yapın’ dedim. Israr ve ısrar ile ‘Hiçbir ayrım yapmayın’. Onlar ayrımcılık yapıyorlar, biz yapmayacağız. Onlar bölmek istiyorlar, biz bölünmeyeceğiz. Onlar ‘Kucaklaşmak istemiyoruz’ diyorlar, inadına kucaklaşacak, helalleşecek ve bu ülkeye güzelliği getireceğiz” diye konuştu.





“ÖNÜMÜZDE 5-6 AY KALDI”

Kılıçdaroğlu, yurttaşların “İktidar, iktidar, iktidar” sloganına, “Gençler, hiç meraklanmayın. Az kaldı. Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 kilometresi kaldı. Önümüzde 5-6 ay kaldı, onun da sonunda göreceksiniz, iktidarı da yakalayacağız. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkede çiftçi kazanacak, çalışan kazanacak, sanayici kazanacak. Hiç kimse zarar etmeyecek; yeraltı dünyası, mafya ve uyuşturucu baronları hariç. Onları defterden sileceğiz. Onun dışında herkes, esnafın da kazanacağı bir Türkiye’yi getireceğiz” diye yanıt verdi.