Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a büyük şok: Bilal Erdoğan'la yaptığı Man Adası konuşmasını ifşa etti

CHP grup toplantısında bugün 17-25 Aralık yolsuzluk tapelerini hatırlatan bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen 'Man Adası' konuşmalarını satır satır okudu.





Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:





ERDOĞAN İLE OĞLU KONUŞTU

Man Adası belgelerini açıklayarak Erdoğan ailesinin Man Adası'nda şirket kurduklarını. Bu şirketle aralarında milyonlarca dolarlık para alışverişi olduğunun belgelerini açıklamıştım.





Erdoğan, yandaş medyası itiraz etti. 'Sahte' dediler. Mahkemeye verdiler, dava açıldı. Baktılar ki buradaki hakimler namuslu, dürüst hakimler o zaman o hakimleri değiştirdiler. Yerlerine sarayın hakimlerini getirdiler. O hakimler tazminata mahkum ettiler.





Biz itirazımızı sürdürdük. 4. Hukuk Dairesi'nin başkan ve vekillerini de değiştirdiler. Sonra Yargıtay'a geldik. Yargıtay'da vicdan sahibi, namuslu hakimler var ve onlar kararlarını verdiler. 'Bu belgelerin sahteliği konusunda herhangi bir tespit bulunmamaktadır' diyor.





Erdoğan ve ailesi neden bunu yapar? 1 sterlinlik şirket vergi cennetlerinde kurarlar? Milyonlarca dolar gidip geliyor. Kendi ülkesine vergi vermemek için. Ekmek alırken vergi veriyor emekli, işçi, memur. Beş kuruş vergi vermeyenler Erdoğan ailesinin akrabaları.





Bunu dile getirdim ki gereğini yap kardeşim. Erdoğan vergi cennetlerinin listesini yayınlayacak. Yayınlamıyor niye? Damat dışarda para getiriyor. Oğlu dışarıdan, kardeşi dışarıdan para getiriyor. Bundan kim cesaret alıyor? Uyuşturucu baronları. Onların arkasında da Erdoğan var. Bunun üzerine tekrar dava açacak.





Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen bunlar da BUMEZ diye şirket kuruyorlar Man Adası'nda. Oradan da paralar geliyor. Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasındaki konuşmayı okuyorum size.





Bilal Erdoğan, 'Dün Sıtkı Ayhan geldi. Ondan sonra işte bir türlü işte doğru şekilde transfer işlemini yapamadığını bir 10 milyon dolar filan olduğunu şimdiki kadar birikenin...' diyor.





Tayyip Erdoğan oğlunun sözünü kesiyor 'Sakın alma sakın alma' diyor. Bilal Erdoğan, 'Ben almayacağım' diyor. Tayyip Erdoğan, 'Kendisi bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Başkaları getiriyor da o niye getirmiyor' diyor. Bilal Erdoğan, 'Tamam babacığım' diyor.





Bu bantı getireceğim mahkemeye. Devleti soyan insanlardan cumhurbaşkanı olur mu? Kul hakkı yiyen adamdan cumhurbaşkanı olur mu?





'İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım' dedi. İspat ettik, ne yapacaksın şimdi? 50 tane kılıf uyduracaklar. Havuz medyası yazıyor. Ne yazarlarsa yazsınlar. Erdoğan beni tanımıyor daha bir şeyi söylüyorsam mutlaka belgesini elimde tuttuktan sonra söylerim. Millete, 'Cumhurbaşkanlığını bıracakağım' dedin. O zaman gereğini yap."