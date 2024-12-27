Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken davet /27 Aralık 2024 00:15

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken davet

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı alıntılayarak, "Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşakanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na Suriye üzerinden yüklenen Erdoğan, "CHP’nin eski yönetimi, bilhassa da devrik genel başkanı, Suriye’de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı, daha doğrusu bakmak istemedi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I CANLI YAYINA DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak cevap verdi. Erdoğan'ı canlı yayına davet ettiği paylaşımından şu ifadeleri kullandı:

"Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim. Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten konuşmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsan, böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç. Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken davet Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:34:40