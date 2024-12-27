Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken davet

AKP'li Cumhurbaşakanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



Kılıçdaroğlu'na Suriye üzerinden yüklenen Erdoğan, "CHP’nin eski yönetimi, bilhassa da devrik genel başkanı, Suriye’de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı, daha doğrusu bakmak istemedi" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'I CANLI YAYINA DAVET ETTİ



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak cevap verdi. Erdoğan'ı canlı yayına davet ettiği paylaşımından şu ifadeleri kullandı:



"Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim. Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten konuşmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsan, böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç. Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?"