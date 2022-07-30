Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'findık fiyatı' tepkisi: Dibe batmış durumda! /30 Temmuz 2022 20:36

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'findık fiyatı' tepkisi: Dibe batmış durumda!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın fındığın 54 liradan alınacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın ülke vizyonu “Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım” falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Ordu'daki açılış töreninde yaptığını konuşmada kendisine yönelik sözlerine, Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette. Biliyorsunuz bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendi de kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki, ismi yerine bunu kullanmaya başladı.  Ama eksik yapmış Bay Kemal lafının altına bir de 'CHP Genel Müdürü' unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği 'Emekli CHP Genel Müdürü' ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur" dediği anların videosunu paylaştı.



"BAY KEMAL’İN TEKLİFİ 4 DOLAR (72 TL) İDİ"
Erdoğan'ın fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladığını işaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini teklifinin 4 dolar olduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza! Fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdim…" ifadelerini kullandı.



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