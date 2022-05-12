Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Kaftancıoğlu' mesajı /12 Mayıs 2022 20:58

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Kaftancıoğlu' mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan hapis cezaları sonrasında İstanbul'da Kaftancıoğlu ile birlikte bir açıklama yapana Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Halkın iradesi senden büyüktür" dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Örgütü üyeleri ve milletvekilleri, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Burada Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte Erdoğan'a seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Halkın iradesi senden büyüktür" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: SEN ZAYIFSIN, BİZ GÜÇLÜYÜZ

İl Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıktı. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün acımasızlıklar senin zayıflığından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Halkın iradesi senden büyüktür. 21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz hep birlikte. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla birlikte yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin dört milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların acısının sesidir bu kulaklarında çınlayan ses. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için.

En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz, hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zülmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde  yaşayacaksın, biz omuza omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, herkes duysun. 21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur. Hiç endişe etemeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."
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