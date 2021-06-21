Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'müzik' cevabı /21 Haziran 2021 20:56

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'müzik' cevabı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzik yasağına yönelik açıklamalarına ilişkin, “Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?” yorumunu yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Beyefendi 'müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' demiş. 

Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor" dedi.
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