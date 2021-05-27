Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen git çetelerle magazincilik oyna'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Faşistliği ile beceriksizliği ile, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ile CHP apaçık ortadadır" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.





"Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna" yanıtını veren Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.







