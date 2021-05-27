Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen git çetelerle magazincilik oyna' /27 Mayıs 2021 17:37

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen git çetelerle magazincilik oyna'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Faşistliği ile beceriksizliği ile, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ile CHP apaçık ortadadır" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

"Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna" yanıtını veren Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı. 


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