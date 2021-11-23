Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a sert tepki: Seni dolarla avroyla terbiye ettiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Ekonomik krizin öncelikli olduğu toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekildeydi:





''MUTFAKLARDA YANGIN VAR''





''Mutfaklarda yangın var. Hangi eve giderseniz gidin. Saray'ı ve dolarla ticaret yapanları ayrı bir yere koyuyorum. Ortak derdimiz asgari ücretle geçinenler; açlık, yoksulluk sınırının altında maaş alanlar. Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor. İktidar kanadı halcileri suçluyor. Hal esnafına gittim, konuştum. Halci arkadaşları topladım ve onlarca dertleştim. Neden iktidar hal esnafının üzerine bu kadar geliyor? Nedir bu işin gerçeği? Dediler ki: Tarımsal üretimde çiftçinin girdileri çok pahalı. Gübre, tohum, fide malzemelerinin tamamı pahalı. Çiftçi dolar üzerinden belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda. Bir de gıda sektörü var. Baskıyla mı fiyatları düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin?''





''MEZARA MI GÖTÜRECEKSİN''





Birbirlerini iyi biliyorlar diyen Kılıçdaoğlu, ''Alırsın, 10 bin doları cebine atarsın, sonra vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Paraları sıfırladık diyen adam kimdi Allah aşkına? Allah konuşturuyor. İtiraf ediyor. Ne dersen de seni dolarla terbiye ettiler. Sabah kalktın, akşam yattın dolar. Elini cebine attın dolar. Mezara mı götüreceksin. "Bizi dolarla terbiye edemezler" diyorsun. Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun. Türk lirası milli paramız iken dolarla dolarla avro ile ihale yapıyorlar. Demek ki seni dolarla avroyla terbiye ettiler. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Biz yerliyiz ve milliyiz diyorsun. Gayri milli ve gayri yerliler. Bunların yerlilik ve millilikle en ufak bir ilgileri yok'' ifadelerini kullandı.





EKONOMİK KRİZ





Kılıçdaroğlu, ''Bütün bu rezillikler yaşanırken saray sosyetesinin lideri Erdoğan, 'Bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan milletimizi zaferle çıkaracağız' diyor. Ne oldu ki Milli Kurtuluş Savaşı vermeye başladın? Bu ülkeyi başkası mı yönetiyordu, 20 yıldır neredeydin? Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim, ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana'' ifadelerini kullandı.





''MİLLİ GÜVENLİK SORUNUSUN''





''Garanti veriyorsun dolarla bu mandacılık değil mi?'' diyen Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikasını kalktın Katar Ordusuna verdin bu mandacılık değil mi? Sen mandacılığa karşı mücadele ediyorsan.. Birileri sana ‘aptal olma’ dediğinde mektubu alıp yüzüne çarpacaktın… Şimdi efelik yapıyor. Bu millet yutmaz. Sen korkma bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun'' şeklinde konuştu.







