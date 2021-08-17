Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ültimatom: İmzalamayacaksın /17 Ağustos 2021 13:29

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ültimatom: İmzalamayacaksın

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Taliban'la konuşacağını açıklamasına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Afganistan'da konusunda seslenerek, "Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girerek kontrol altına alması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden artabilecek sığınmacı sorununa ilişkin açıklama yaptı.

"AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor?"

Avrupa liderlerinin, "Afganistan sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz" demeye başladığını aktaran Kılıçdaroğlu, "AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?" diye sordu.

"İran yerine neden Taliban'la konuşuyorsun"

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle: "Avrupa liderleri ‘Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz’ demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?

Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!"
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