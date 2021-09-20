Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yurt cevabı /20 Eylül 2021 19:50

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yurt cevabı

Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerine "Elinize dizinize dursun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bursları eleştiren üniversite öğrencilerine "Elinize dizinize dursun ya" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap! Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim” dedi.

'HALKINDAN NEFRET EDEN BİR FİGÜR'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 liraya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 lira olan bursları ile ilgili öğrencilere ‘Elinize dizinize dursun ya’ diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…

Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap!

Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.

Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim.

Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun; Geliyor gelmekte olan."
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