Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan faiz çıkışı: 'Karşıyım edebiyatı yapıp...' /19 Ağustos 2022 16:16

Kılıçdaroğlu'ndan faiz çıkışı: 'Karşıyım edebiyatı yapıp...'

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını sert bir dille eleştiren CHP lideri, "Son 6 ayda, bankaların kârı yüzde 400'ü aştı. Bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyor. Faize karşıyım edebiyatı yapıp, beşli çetelere kaynak aktrıldığını kimse unutmasın" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. CHP lideri burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararına değinen Kılıçdaroğlu, "Son 6 ayda, bankaların karı yüzde 400'ü aştı. Bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Faize karşıyım edebiyatı yapıp, beşli çetelere kaynak aktrıldığını kimse unutmasın" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Üç Kemallerin kenti burası. Bu kadim kente hizmet etmek çok güzel bir şey. Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların da umudu, alın teri döken herkesin umudu; kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Biz altı lider bir araya geldik, Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz."

"MÜTEVAZI YAŞAMAK İSTERİZ"
"Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz. Mütevazi yaşamak isteriz. Her evde huzur olsun isteriz. Merkez Bankası politika faizi indirdi. Vatandaş sanıyor ki, bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim, sanayicinin, esnafın faizi düşmedi ama bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdiği kredin faizi düşmedi."

"BANKALARIN KÂRI YÜZDE 400'Ü AŞTI"
"Son 6 ayda, bankaların kârı yüzde 400'ü aştı. Bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyor. Faize karşıyım edebiyatı yapıp, beşli çetelere kaynak aktrıldığını kimse unutmasın.

Bütün milli değerlerimiz yabancı para karşısında değer kaybediyor. Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geliyor. Milli kuruluşlarımız, değerlerimiz çok düşük bedelle artık satılır hale geliyor. Herkesin sorumluluğu var. O sorumluluğun bilincinde olarak yarın sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Vicdanınızın sesini dinleyin, bu ülkeyi dinleyin, yoksulların, işsizlerin sesini dinleyin. Bizim hedefimiz herkes için çalışan, alın teri döken herkes için çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim."

"HEP BERABER TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ"
"Politika faizi düşürüp bankalara kar sağlayanları düşünün. Merkez Bankası'nın iradesiz kararının milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Geliyor gelmekte olan, sakın unutmayın. Umutsuz olmayın diyorum, az kaldı göreceksiniz. Hep beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Bu ülkeye, demokrasiyi, hukuku, adaleti mutlaka getireceğiz. Altı lider bu konuda söz verdi ve bunu gerçekleştireceğiz."
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