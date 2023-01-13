Kılıçdaroğlu'ndan flaş çıkış: Geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "af" paylaşımında bulundu.







Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:







"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."













NE OLMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kamuoyunda oluşan KYK kredisinden faizlerin silinmesi yönündeki talepleri gündeme getirmiş ardından faizler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla silinmişti. Ardından CHP lideri, EYT'lilerin taleplerini dile getirmiş ve kısa süre sonra EYT düzenlemesi oluşturulmuştu.