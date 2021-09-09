Kılıçdaroğlu'ndan flaş 'İttifak' açıklaması

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok, Akşener'le görüşüyoruz. Havuz medyası 'Biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz' diye çabalıyor" dedi.



Geçen hafta "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" diyen Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bırakmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tekil konuşuyor, vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp açıklamalıyız" eleştirisi, son gelişmelerin ittifak ortakları arasında bir kırılmaya yol açıp açmayacağı sorusunu da beraberinde getirmişti.