Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ikinci tur mesajı: Bu karanlık tünelden çıktık çıktık /16 Mayıs 2023 12:03

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ikinci tur mesajı: Bu karanlık tünelden çıktık çıktık

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikinci tura 12 gün kala gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, ''En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık...'' dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın Meclis'e girmesine tepki göstererek genç seçmene seslendi. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler, artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net; bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.


“DOMUZ BAĞCILAR YÜCE MECLİS’E GÖNDERİLDİ!”
Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

“BİZLER TARTIŞIRKEN ONLAR SİZE KARŞI BİRLEŞMİŞ DURUMDA”
En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik, kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken onlar size karşı birleşmiş durumda.

“12 GÜNÜMÜZ VAR, BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK, ÇIKTIK”
Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık, çıktık.”



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