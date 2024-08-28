Kılıçdaroğlu'ndan hakkında açılan davayla ilgili ilk açıklama!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP milletvekillerinin şikayetiyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildi.



İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 kapsamında 'siyasi yasak' istendi.



Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu’nun Şubat 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle başlayan dava Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkınca işleme konuldu.



KILIÇDAROĞLU: YARGI ERDOĞAN'IN KONTROLÜNDE

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



"Bunlar, Benim konuşmalarımın kimi rahatsız ettiği daha iyi ortaya koyuyor. Yargı Erdoğan’ın kontrolünde, benim değil. Yargı bağımsız değil dolayısıyla saraydan aldıkları talimata göre yargı harekete geçer."