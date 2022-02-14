Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu /14 Şubat 2022 22:21

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

CHP'nin Twitter hesabından "Helalleşme Yolculuğu Başladı" etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı. Türk bayrağı görüntüsü ve "helalleşme" yazısıyla başlayan videoyu Kemal Kılıçdaroğlu seslendirirken, Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarla olan birçok görüntüsü videoda yer aldı.

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CHP'nin Twitter hesabından "Helalleşme Yolculuğu Başladı" etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı. Türk bayrağı görüntüsü ve "helalleşme" yazısıyla başlayan videoyu Kemal Kılıçdaroğlu seslendirirken, Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlarla olan birçok görüntüsü videoda yer aldı.

Video şu notla paylaşıldı: “Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz. #Helalleşmeyolculuğubaşladı”

"BU YARALARIN KAPANMASI İÇİN HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKIYORUM"

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri yer aldı:

“Sevgili halkım, iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden iktidara gelmekten daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. O kadar ağır yaralarımız var ki, o kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun, yaralarımızı iyileştirmek için, geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Dün de birlikte gitti cancağızım ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

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