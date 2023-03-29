Cumhur İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.







Kılıçdaroğlu konuşmasında, adalete vurgu yaparak "Adalet mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram değildir. Kadına şiddet adaletsizliktir. Doğadaki ağacı kesmek adaletsizliktir. Bizler bir yerde haksızlık olduğu zaman yanına koşmak istiyoruz. Gençlerin hakkını hukukunu sağlamak zorundayız. Adalet bir isim değildir, adalet bizim vicdanımızdır. İnsanları haksız yere hapse atarsınız bu adaletsizliktir. İşimiz çoktur. Kavgayı bırakmak zorundayız" dedi.





Gerçek Gündem'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:







"İnsanlığın her yerde adalet kavramı da vardır. Adalet aynı zamanda vicdan demektir. Eğer bir ülkede adalet yoksa ciddi temel bir sorunumuz var demektir. Adaleti tesis etmek için her birimizin bir başka kişiye kin ve öfke duymadan beraber mücadele etmek zorundayız.





Bütün peygamberler iyi ahlakı temsil etmek ve adaleti tesis etmek için görevlendirilmiştir.





"AK PARTİLİ BELEDİYELERİN ÇADIRLARINA DA GİTTİM"

Adalet mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram değildir. Kadına şiddet adaletsizliktir. Doğadaki ağacı kesmek adaletsizliktir. Bizler bir yerde haksızlık olduğu zaman yanına koşmak istiyoruz. Gençlerin hakkını hukukunu sağlamak zorundayız. Adalet bir isim değildir, adalet bizim vicdanımızdır. İnsanları haksız yere hapse atarsınız bu adaletsizliktir. İşimiz çoktur. Kavgayı bırakmak zorundayız. Bütün komşularımız büyüyor. Biz küçülüyoruz. Hakkı hukuku herkes için istemeliyiz.





11 büyükşehir belediyemiz 11 şehrin koordinatörü. Her bir büyükşehrin altında 218 belediyemiz çalışıyor. Mazot desteği, yem desteği, fide desteği, gübre desteği de veriyoruz. AK Partili belediyelerin kurduğu çadırlara da gittim. Tabloyu gördükten sonra iyi ki bu ülkede belediyeler var dedim. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmaz. Enkaz altında insana ayrımcılık olur mu? Kavgayı bitirmeye kararlıyız."