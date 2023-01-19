Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaç' çıkışı: Palavra satıyorlar! /19 Ocak 2023 17:57

Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaç' çıkışı: Palavra satıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyasada yaşanan ilaç sıkıntısına ilişkin sert ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç" dedi.

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Yaşanan maliyet problemi nedeniyle hayat kurtaracak pek çok ilaç piyasada bulunmuyor. Hastalar ise, çaresiz bir şekilde ilaç bekliyor.

İlaç krizinin her geçen gün büyümesinin ardından sosyal medya hesabından sert ifadelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler" dedi.

"DEVLETİ HARAP ŞEKİLDE BİZE TESLİM EDECEKLER"
"4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin" ifadelerini kullandı.


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