Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Diğer yandan CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Karar sonrası CHP Lideri parti genel merkezine geçiyor.



CANAN KAFTANCIOĞLU TWEET ATTI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:







“Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki.” Gİ-DE-CEK-LER!