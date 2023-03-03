Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama /03 Mart 2023 16:08

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

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Meral Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. 

Kılıçdaroğlu "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Diğer yandan CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Karar sonrası CHP Lideri parti genel merkezine geçiyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU TWEET ATTI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki.” Gİ-DE-CEK-LER!
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